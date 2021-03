Covid-19 | i dati del 16 marzo | 20 396 casi con 502 morti

Advertising

borghi_claudio : @marcodimeco Guardi che c'è disinformazione sia nel dire 'morirete tutti' sia nel dire 'nessun rischio'. La gente n… - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Assurdo. Bisogna essere trasparenti. Che ci vuole a dir… - RaiNews : 'Abbiamo autorizzato vaccini che possono evitare le morti da Covid. Gli eventi avversi sono molto rari, e dobbiamo… - fisco24_info : Covid Italia, oggi 20.396 contagi e 502 morti: bollettino 16 marzo: I dati della Protezione Civile, impennata dei d… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

Sono 20.396 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Mentre i morti sono 502. Sono iforniti dal ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 369mila con un tasso di positività al 5.5%. Da segnalare anche il record di ingressi in terapia intensiva: sono 319.... oppure può sviluppare una resistenza ai vaccini antio agli anticorpi prodotti da un'...di più gli esperti proprio per la capacità elusiva riscontrata in alcuni trial clinici e neidella ...Dopo Pasqua andrà meglio. Grazie al lockdown l'indice Rt, cioè quello che misura anche l'efficacia delle restrizioni adottate contro la pandemia, dovrebbe diminuire alla fine ..."In altre regioni il personale sanitario non direttamente esposto o più giovane è stato vaccinato con AstraZeneca. Noi abbiamo voluto garantire alla fascia più rilevante di approccio, a tutto il perso ...