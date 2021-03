Advertising

xvfalling : ma davvero stavamo anche bene insieme ,lui veniva a casa mia ed io da lui,abitavamo nello stesso condominio, ora so… - gigiu98347990 : Stratega da contesa di condominio, stratega da scaramuccia, stratega da battaglia, stratega da guerra, stratega da… - 13mari81 : @terzodeboccio @alevarone @GarauPina @Donato_pg @noordungp @tufotufino @rosariavenerus1 @GiuliaTulla @stefano_b_l… - zazoomblog : Condominio: chi paga le spese per la riparazione dei balconi? - #Condominio: #spese #riparazione - Anitasamp2 : @aAnnanka @fuoridalcorotv Oltre il danno la beffa ,xchè devi pagare le tasse le spese di condominio ,luce ,gas acqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Condominio chi

La Legge per Tutti

Certificato APE:lo paga? Nel caso di compravendita immobiliare, colui che ha il dovere di ... Per le detrazioni Ecobonus al 70% che riguardano gli interventi di isolamento di parti di, l'...... vive in centro a Bergamo Bassa, con la moglie Piera, in undove abita anche sua figlia ... Quindi la raccomandazione: " Abbiamo fatto molti errori ,dirige ha fatto molti errori, ma ora ...Nella rete di Bordin e Miatton il residence “Passeggi”. Grosso e i compratori hanno evitato il crac in vicolo Piave ...Certificato APE: chi lo paga? Nel caso di compravendita immobiliare ... Per le detrazioni Ecobonus al 70% che riguardano gli interventi di isolamento di parti di condominio, l’APE dovrà essere stilato ...