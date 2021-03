Astrazeneca: in Francia, Spagna e Germania ministri e capi di Stato hanno spiegato lo stop ai cittadini. In Italia nessuno ha messo la faccia (Di martedì 16 marzo 2021) In Germania è sceso in campo il ministro della Salute Jens Spahn, in Spagna c’è stata una conferenza stampa della ministra Carolina Darias con la direttrice dell’Agenzia del farmaco di Madrid María Jesús Lamas, in Francia ha parlato direttamente il presidente Emmanuel Macron. In Italia, invece, l’annuncio è arrivato con un comunicato scritto dell’Aifa e poco più. Così milioni di cittadini Italiani hanno appreso che la somministrazione del vaccino Astrazeneca è stata sospesa in via precauzionale in attesa delle verifiche dell’Ema su alcuni casi sospetti. Poche parole piombate a metà pomeriggio del 15 marzo e che hanno scatenato il panico nei centri vaccinali di tutta la Nazione, tra chi era ancora in fila per ricevere la dose e chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Inè sceso in campo il ministro della Salute Jens Spahn, inc’è stata una conferenza stampa della ministra Carolina Darias con la direttrice dell’Agenzia del farmaco di Madrid María Jesús Lamas, inha parlato direttamente il presidente Emmanuel Macron. In, invece, l’annuncio è arrivato con un comunicato scritto dell’Aifa e poco più. Così milioni diniappreso che la somministrazione del vaccinoè stata sospesa in via precauzionale in attesa delle verifiche dell’Ema su alcuni casi sospetti. Poche parole piombate a metà pomeriggio del 15 marzo e chescatenato il panico nei centri vaccinali di tutta la Nazione, tra chi era ancora in fila per ricevere la dose e chi ...

