Astrazeneca | colloquio Draghi-Macron «Pronti a ripartire subito dopo il via libera dell’Ema»

(Di martedì 16 marzo 2021) L’Europa aspetta giovedì, quando l’Ema dirà la parola fine su. Nella speranza che la situazione si sblocchi e le vaccinazioni possa riprendere. Oggi il premiersi è confrontato a distanza con il presidente francese. Italia e Francia sonoa riprendere speditamente la somministrazione del vaccinoil viadell’Agenzia europea per i medicinali.Ne dà notizia un comunicato di Palazzo Chigi. “Oggi il presidente del consiglio Marioe il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, hanno ...

19.33 Draghi - Macron:notemporaneotelefonico tra il presidente del Consiglio Draghi e il presidente francese Macron, in merito alla sospensione del vaccino. "Si tratta di una misura ...Al centro del, uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi europei, tra cui l'Italia e la Francia, di sospendere la somministrazione del vaccino."Si tratta - è ...Roma, 16 mar. (LaPresse) - Nel corso del colloquio avuto oggi il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il Presidente della Repubblica francese, ...Draghi sente Speranza e convoca Gabrielli e Curcio. Stop inatteso, poi dialogo coi leader Ue. Timori per la campagna. "Richiami garantiti" ...