Aruba con Open Fiber | al via i servizi su tecnologia FTTH

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Il cloud provider italianohanno siglato una partnership strategica che consentirà addi offrire connessioni in fibra ottica basate sulla reteTo The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici) di, in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps. Come si spiega in una nota congiunta,utilizzerà, infatti, la rete interamente in fibra ottica con cuista cablando l’Italia: “Parliamo di una infrastruttura che oggi conta già oltre 11 milioni di unità immobiliari collegate, i cuidi connettività sono disponibili ad oggi in oltre 2100 comuni italiani”....