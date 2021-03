Arisa all’ex | Non può dirmi ' O me o il resto' Ha un lavoro impegnativo | una ex | 3 figli | e io ho accettato tutto

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) “Ho cercato di fargli capire che sposarsi dopo 6 mesi era frettoloso. Non può‘O me oil’. Si è ripreso l’anello? Bene, così non è più un oggetto del contendere”. Così, intervistata dal Corriere della Sera, rispondefidanzato Andrea Di Carlo che nelle scorse ore, sulle pagine di Oggi, ha annunciato l’improvvisa rottura del rapporto e l’annullamento del matrimonio con l’artista. La cantante ripercorre l’accaduto. “Lui si è arrabbiato molto perché a “Domenica in” non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontatodi noi”. E sul suo stato d’animo,racconta: “Aspetto che gli passi, ma non cambio la mia posizione. Io non sto ...