Antonella Clerici agli adolescenti: "Ragazzi siete nei nostri cuori, nessuno parla di voi" (Di martedì 16 marzo 2021) Antonella Clerici inizia la puntata di oggi di E' sempre mezzogiorno con un pensiero rivolto agli adolescenti, ai Ragazzi che seguono le lezioni a distanza, l'ormai famosa Dad. "Ragazzi, siete nei nostri cuori, anche io sono mamma di una preadolescente e so cosa vuol dire. E poi sono stata giovane anche io". La Clerici è tra i pochissimi che hanno rivolto in tv un messaggio diretto ai giovanissimi che ormai da un anno stanno affrontando tutto in silenzio, cosa davvero poco normale per la loro età. "Noi cerchiamo di darvi l'energia giusta e l'allegria giusta, entrare nelle vostre case, farvi sentire tutto il nostro affetto, che vi capiamo".

