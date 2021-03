Agus è tornata a Mendoza | “Mi mancava allenarmi e anche la mia città”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Agus tornata

Corriere della Sera

IL NOME E- 'Chi ha scelto il nome? Agustina. L'accordo era che io avrei deciso quello per il maschio... Sarà per il prossimo. Nina ha già capito che lavoro faccio. È incredibile: la sera prima ...Federica Panicucci èa parlare del caso Alberto Genovese nell'ultima puntata di Mattino 5 andata in onda ...Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) LEGGI ANCHE ">...Agustina Gandolfo, compagna dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è tornata in Argentina, nella sua città. Lei è nativa di Mendoza e lì è tornata e sui social ha scritto: “Mi mancava tanto ...Care lettrici, cari lettori, ecco il quarto numero di InViaggio. Questa volta parliamo della Sardegna, facendoci accompagnare da Milena Agus, intervistata da Letizia Rittatore. Vi ricordiamo anche che ...