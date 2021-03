Zenga, rapporto ricucito con i figli e “chiacchierate serali” in videocall (Di martedì 16 marzo 2021) Walter Zenga ha finalmente ricucito il rapporto con i suoi figli Jacopo e Andrea, membro dell'ultima edizione del GF Vip nella quale sono emersi i problemi con l'ex portiere dell'Inter. I due, nati dal matrimonio con Roberta Termali, ex conduttrice tv, hanno invocato la affetto e vicinanza da parte del padre che da parte sua si è reso disponibile per recuperare il tempo perduto. Ora lo strappo è ricucito e l'Uomo Ragno è sempre al telefono con i due, come testimonia lo scatto postato su Instagram, in collegamento da Dubai dove spera di accoglierli prima possibile. Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 16 marzo 2021) Walterha finalmenteilcon i suoiJacopo e Andrea, membro dell'ultima edizione del GF Vip nella quale sono emersi i problemi con l'ex portiere dell'Inter. I due, nati dal matrimonio con Roberta Termali, ex conduttrice tv, hanno invocato la affetto e vicinanza da parte del padre che da parte sua si è reso disponibile per recuperare il tempo perduto. Ora lo strappo èe l'Uomo Ragno è sempre al telefono con i due, come testimonia lo scatto postato su Instagram, in collegamento da Dubai dove spera di accoglierli prima possibile. Golssip.

volteggiando : Spero Zenga jr sappia quanto vale l'opportunità di poter ricostruire il rapporto con i suoi figli. Felicissima per… - Marco99609741 : @Laura12779950 Perché in ogni post continui a sminuire il rapporto con zenga continuando a ipotizzare il suo amore… - bizarredJackE : RT @Daniela71237562: @LiveNoneladUrso Le #exrosmello sono ex proprio perché non credono a nessuna parola che esce dalla bocca di Adua e sia… - wakeua : RT @Daniela71237562: @LiveNoneladUrso Le #exrosmello sono ex proprio perché non credono a nessuna parola che esce dalla bocca di Adua e sia… - MariaCl80242264 : @NonSonoMicaGesu Adua ha ridimensionato il rapporto riducendolo ad amicizia e non l'ha fatto perché è matta. L'ha f… -