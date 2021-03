Waffles+ Mochi | Massimo Bottura | ' Non abbiate paura di sbagliare in cucina | da un errore è nato il mio piatto iconico' VIDEOINTERVISTA

Advertising

Arriva su Netflix il 16 marzo, serie prescolare di 10 episodi sulla scoperta del cibo che vede coinvolti chef di tutto il mondo. La storia, che vede la partecipazione di Michelle Obama, ruota intorno ae ...'C'era una volta in un mondo ghiacciato... Nella terra del cibo congelato dove il gelato non si scioglie mai e i sogni si congelano,sono due grandi amici con un grandissimo sogno: diventare chef!' Ghiaccio a colazione, pranzo e cena provando a imitare i programmi di cucina... non è per nulla gratifacante, ma i due ...“C’era una volta in un mondo ghiacciato… Nella terra del cibo congelato dove il gelato non si scioglie mai e i sogni si congelano, Waffles e Mochi sono due grandi amici con un grandissimo sogno: diven ...A partire dal 16 marzo 2021, su Netflix sbarca una nuova serie TV con un cast stellare: ci sarà anche una ex First Lady ...