Valentina Persia e il suo dramma: "Quando sono nati i miei figli mi graffiavo a sangue la faccia" (Di lunedì 15 marzo 2021) Valentina Persia ha raccontato in una intervista passata del periodo difficilissimo della sua vita, a seguito della nascita dei suoi gemelli. Ecco le sue parole. La vita privata di Valentina Persia Lei è una delle concorrenti del reality L'Isola dei Famosi, che partirà questa sera su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Valentina Persia, comica romana, l'abbiamo vista recentemente a La sai l'ultima, con Ezio Greggio, programma che, anni prima, l'ha lanciata sul piccolo schermo. Nel mezzo teatro, fiction e qualche pellicole. Ma in un'intervista rilasciata a Caterina Balivo negli studi di Vieni da me, nel maggio scorso, ha raccontato un periodo davvero difficile della sua vita. La comica ha parlato della perdita del compagno, scomparso 4 anni fa. Ed ha inoltre rivelato di ...

