Un posto al sole anticipazioni: SIMON GRECHI sarà Pietro Abbate, ecco chi è (Di lunedì 15 marzo 2021) Le linee narrative “top” di questo periodo a Un posto al sole sono sostanzialmente due: il triangolo sentimentale che vede protagonista la giovane Clara Curcio (Imma Pirone) e un intrigante mistero nato da poco intorno ai Cantieri. Nel post che state leggendo parliamo proprio di quest’ultima trama, che sta incuriosendo non poco i fan della soap. Una serie di “strani incidenti” sta funestando ultimamente l’azienda gestita da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), rischiando di produrre ingenti danni finanziari e seminando instabilità anche tra gli operai che ai Cantieri ci lavorano. Il punto è: chi ha interesse a produrre questa destabilizzazione? Per scoprirlo, Ferri non ha esitato a ingaggiare Franco Boschi (Peppe Zarbo), che da ora in poi si introdurrà ai Cantieri per scoprire il colpevole. Riuscirà a trovarlo? Un posto al ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 marzo 2021) Le linee narrative “top” di questo periodo a Unalsono sostanzialmente due: il triangolo sentimentale che vede protagonista la giovane Clara Curcio (Imma Pirone) e un intrigante mistero nato da poco intorno ai Cantieri. Nel post che state leggendo parliamo proprio di quest’ultima trama, che sta incuriosendo non poco i fan della soap. Una serie di “strani incidenti” sta funestando ultimamente l’azienda gestita da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), rischiando di produrre ingenti danni finanziari e seminando instabilità anche tra gli operai che ai Cantieri ci lavorano. Il punto è: chi ha interesse a produrre questa destabilizzazione? Per scoprirlo, Ferri non ha esitato a ingaggiare Franco Boschi (Peppe Zarbo), che da ora in poi si introdurrà ai Cantieri per scoprire il colpevole. Riuscirà a trovarlo? Unal ...

