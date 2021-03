Ultime Notizie Roma del 15-03-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio mezzi da oggi in zona rossa il resto in arancione la Pasqua Si conferma blindata alle nuove regole prevedono Tra l’altro spostamenti solo se necessari negozi Giusy tranne farmacia alimentari sport da soli vicino casa coprifuoco dalle 22 alle 5 didattica a distanza per 8 studenti su 10 il governo assicura il decreto sostegno entro la settimana Intanto a Milano parte il super ape allestito dalla difesa che ogni giorno 9 ore sarà in grado di seguire 2000 vaccinazioni e il commissario per l’emergenza covid indicherà breve Come evitare il rischio dello spreco di dosi l’ipotesi è quella di chiedere alle regioni di di riserva in caso di rinuncia alla distrazione da parte di singoli cittadini in quel caso sarà contattato all’ultimo minuto un altro paziente che realizza nei giorni ...