Tre scialpinisti dispersi sul Gran Sasso | partita nella notte squadra di soccorso

(Di lunedì 15 marzo 2021) Pescara - Erano attesi a casa nel pomeriggio, ma i familiari in serata non li hanno visti rientrare e nell'impossibilità di contattarli telefonicamente, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e al 118, che hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, allertando ilAlpino e Speleologico d'Abruzzo. Squadre di terra delAlpino sono subito partite dalla stazione di Penne (Pescara), appena hanno ricevuto l'allarme. Stando a quanto riferito dai familiari dei tre, un uomo residente a Lanciano (Chieti), uno a Cepagatti (Pescara) e un'altro a Bisenti (Teramo), gli escursionisti erano diretti da Monte San Vito a Rigopiano (Pescara), nel gruppo del, dove avrebbero lasciato anche le proprie auto. Quasi sicuramente i tre praticavano sci alpinismo, ma sono tuttora in corso ...

Subito dopo le 22, il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo ha reso noto che iescursionisti, che sono di certo, 'Erano attesi a casa nel pomeriggio, ma i familiari in serata non ...Nella giornata di oggi, sabato 27 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti in 3 occasioni con l'eliambulanza 118 per soccorrere persone infortunate nella ...Stando a quanto riferito dai familiari dei tre, un uomo residente a Lanciano (Chieti), uno a Cepagatti (Pescara) e un'altro a Bisenti (Teramo), gli escursionisti erano diretti da Monte San Vito a ...FARINDOLA – Sono stati ritrovati in Val d Angri, in provincia di Pescara, i 3 scialpinisti che erano stati dati per dispersi nel pomeriggio di ieri sulle falde del GranSasso. I tre, due uomini e una ...