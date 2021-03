Sportelli Smat | le misure precauzionali contro il diffondersi del virus

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 15 marzo 2021)invita i propri Utenti a privilegiare il numero verde Assistenza Utenti 800 010 010 e lo Sportello online (https://sportello.orino.it/RetiVendita/) raggiungibile dalla homepage del sito internet www.orino.it, che permette di effettuare le pratiche amministrative, limitando ai casi urgenti ed indispensabili gli accessi agli. Un invito legato all’esigenza di limitare l’accesso aglivisto il crescere di contagi da Covid in occasione della terza ondata. Da martedì 16 marzo 2021 e fino a nuova comunicazione: rimane aperto al pubblico lo sportello di Torino corso XI Febbraio 22, dal lunedì al venerdì in orario 8:30 – 16:30 e il sabato in orario 8:30 – 12:30, al quale potrà accedere una sola persona alla volta; sono chiusi al pubblico i restanti ...