Roma in zona rossa, ma la città non si svuota (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – Roma in rosso, ma non troppo. La Capitale si e’ svegliata questa mattina in lockdown, ma girando per le strade non molto sembra cambiato dalla settimana precedente, quando come era ancora in zona gialla come quasi tutto il Lazio. Le strade della citta’ sono tutt’altro che deserte. C’e’ chi fa normalmente la spesa al mercato e chi passeggia o siede all’aperto in compagnia. Non si sono formate file di fronte a farmacie e supermercati. Bar, librerie ed altri esercizi considerati essenziali hanno alzato le saracinesche. Eppure, a guardare bene, le restrizioni hanno avuto il loro effetto: gli autobus circolano semivuoti; il capolinea di Termini e’ deserto; lunghe file di taxi attendono nelle piazze principali col motore spento una chiamata. “E’ un’ora esatta che aspetto- dice la capofila alla Dire- oggi sembra una giornata come le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021)in rosso, ma non troppo. La Capitale si e’ svegliata questa mattina in lockdown, ma girando per le strade non molto sembra cambiato dalla settimana precedente, quando come era ancora ingialla come quasi tutto il Lazio. Le strade della citta’ sono tutt’altro che deserte. C’e’ chi fa normalmente la spesa al mercato e chi passeggia o siede all’aperto in compagnia. Non si sono formate file di fronte a farmacie e supermercati. Bar, librerie ed altri esercizi considerati essenziali hanno alzato le saracinesche. Eppure, a guardare bene, le restrizioni hanno avuto il loro effetto: gli autobus circolano semivuoti; il capolinea di Termini e’ deserto; lunghe file di taxi attendono nelle piazze principali col motore spento una chiamata. “E’ un’ora esatta che aspetto- dice la capofila alla Dire- oggi sembra una giornata come le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Roma, il primo giorno in zona rossa. Strade deserte e negozi chiusi nel centro della città #ANSA - repubblica : Primo giorno di zona rossa: 'Non è il lockdown dell'anno scorso, ma non ce la facciamo più' - Agenzia_Ansa : Da Roma a Torino a Milano centri vuoti e poco traffico, la zona rossa chiude le principali città italiane #ANSA… - IanoS59 : RT @LaviniaBLR: Passeggiando per le vie del mio quartiere, sud-est di Roma, con sempre maggiore amarezza vedo che non esiste più nulla di q… - __luds : @romamobilita Salve, ma le strisce blu, a Roma, si pagano? Essendo in zona rossa? -