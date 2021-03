Oscar 2021 nella storia: due donne alla regia, Laura Pausini nominata alla miglior canzone (Di lunedì 15 marzo 2021) Laura Pausini c’è. La cantante è riuscita a ottenere una nomination agli Oscar 2021 per la canzone, già vincitrice di un Golden Globe, Io sì (Seen). Best original song del film con Sophia Loren (fuori dalla cinquina miglior attrice), La vita davanti a sé, regia di Edoardo Ponti. Due nomination anche per Pinocchio (miglior trucco e costumi). Niente da fare per Notturno di Grianfranco Rosi. Leggi anche › “La vita davanti a sé” con Sophia Loren: purtroppo Edoardo Ponti non è Vittorio De Sica X Gli Oscar 2021 segnano anche un traguardo importante: due ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021)c’è. La cantante è riuscita a ottenere una nomination agliper la, già vincitrice di un Golden Globe, Io sì (Seen). Best original song del film con Sophia Loren (fuori dcinquinaattrice), La vita davanti a sé,di Edoardo Ponti. Due nomination anche per Pinocchio (trucco e costumi). Niente da fare per Notturno di Grianfranco Rosi. Leggi anche › “La vita davanti a sé” con Sophia Loren: purtroppo Edoardo Ponti non è Vittorio De Sica X Glisegnano anche un traguardo importante: due ...

