Ornella Pinto uccisa a casa a 39 anni | il compagno confessa Lascia bimbo di 4 anni

(Di lunedì 15 marzo 2021)a 39, il. Avrebbe compiuto 40a maggio, pugnalata stanotte con 12 coltellate dal, Pinotto Iacomino, di 43, mentre erano nella loro abitazione in via Cavolino all’Arenaccia.è deceduta all’Ospedale Cardarelli attorno alle 10,30, dove era stata trasportata d’urgenza in fin di vita e i sanitari hanno fatto il tutto per tutto per salvarle la vita, purtroppo senza riuscirci.un figlio di 4. Si lavora sul movente. Avrebbe compiuto 40...

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Pinto

...Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto che le bandiere delle sedi del Comune di Palazzo San Giacomo e di via Verdi siano poste a mezz'asta oggi e nel giorno dei funerali di,...Bandiere a mezz'asta oggi al Consiglio regionale della Campania per ricordare, l'insegnante di sostegno uccisa con 12 coltellate nella notte di sabato scorso dal compagno, mentre il figlioletto di 4 anni era nell'altra stanza. La decisione è stata assunta dal ...Oggi bandiere a mezz'asta nelle sedi del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo e in via Verdi, nel giorno dei funerali di Ornella Pinto, vittima di femminicidio. Lo ha stabilito il sindaco, Luigi de M ...Al sit-in all’ospedale Cardarelli per ricordare Ornella Pinto, l’insegnante 39enne uccisa sabato notte con 15 coltellate dal compagno Pinotto Iacomino, poi costituitosi in Umbria dopo una fuga durata ...