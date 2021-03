Nel Sannio 460 contagi nell’ultima settimana ma l’indice di positività non cresce. Vaccinati a quota 40mila (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 460 le nuove positività al Covid-19 riscontrate nel Sannio dall’Asl nell’ultima settimana. In termini assoluti è il dato più alto dall’inizio del 2021. Discorso analogo per i test effettuati, ben 4345, altro numero che non trova precedenti nell’anno in corso. Il tasso di positività, però, non cresce, si conferma per la seconda settimana consecutiva sopra al 10% ma cala, seppur di poco: era al 10,83% sette giorni fa, è al 10,59 oggi. Ma è questo l’unico segnale incoraggiante registrato nel periodo che va dall’8 al 14 marzo perché sono pure aumentate le vittime, 6 (+4) e diminuiti i guariti: 174 (-21). nell’ultima settimana, inoltre, è cresciuto il numero dei sanniti ricoverati nei reparti Covid ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 460 le nuoveal Covid-19 riscontrate neldall’Asl. In termini assoluti è il dato più alto dall’inizio del 2021. Discorso analogo per i test effettuati, ben 4345, altro numero che non trova precedenti nell’anno in corso. Il tasso di, però, non, si conferma per la secondaconsecutiva sopra al 10% ma cala, seppur di poco: era al 10,83% sette giorni fa, è al 10,59 oggi. Ma è questo l’unico segnale incoraggiante registrato nel periodo che va dall’8 al 14 marzo perché sono pure aumentate le vittime, 6 (+4) e diminuiti i guariti: 174 (-21)., inoltre, è cresciuto il numero dei sanniti ricoverati nei reparti Covid ...

