Napoli | la protesta degli ambulanti | “Dateci i ristori”

La Campania è entrata in zona rossa e scoppia la proteste da parte dei venditoriche non possono lavorare a causa della sospensione di fiere e mercati. I lavoratori hanno avviato le manifestazioni di dissenso davanti la sede della regione Campania a Santa Lucia per poi spostarsi sul lungomare bloccando la circolazione delle auto. I manifestanti chiedonodopo lo stop delle loro attività, dovuto all'ingresso della Campania in zona rossa e l'ordinanza firmata dal governatore De Luca che ha sospeso fiere e mercati fino a domenica 21 marzo, per far fronte all'aumento dei contagi da Coronavirus.