Morte Teodosio Losito | sarà sentito in Procura anche Massimiliano Morra

(Di lunedì 15 marzo 2021)un altro vip della casa più spiata d’Italiapresso ladi Roma sulladiDopo Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko sentite come persone informate sui fatti,chiamato inl’attore. L’attore ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip con la collega Rosalinda e proprio con lei all’interno della casa di Cinecittà a fine settembre aveva parlato delladie di una presunta setta che li avrebbe manipolati. E’ stata aperta infatti un’inchiesta per istigazione al suicidio per ladello sceneggiatore tv su richiesta ...

In queste ore l'attrice è tornata alla ribalta anche per l'inchiesta che la procura ha aperto sulladiLosito; indagine aperta dalla Procura di Roma a seguito delle dichiarazioni di ...... mandando in onda anche degli audio choc dove l'ex Adua delle fiction parla con la governante di Alberto Tarallo subito dopo ladiLosito . AresGate, l'audio choc di Rosalinda Cannavò ...Anche un altro vip della casa più spiata d'Italia sarà sentito presso la procura di Roma sulla morte di Teodosio Losito ...Un testimone anonimo a Non è l'Arena ha parlato del caso Aresgate e sostenuto che è stata Rosalinda Cannavò a cercare la setta.