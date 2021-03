Milano, vaccini anti Covid direttamente dall’auto: bastano solo 5 minuti (Di lunedì 15 marzo 2021) Ad inaugurare i nuovi punti vaccinali al Drive Through di Milano, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerrini Nuovo sistema adottato al parco del Trenno di Milano, dove a partire da questa mattina al Drive Through sono state organizzate due linee di auto per l’inoculazione del vaccino. Altre sei sono invece impiegate per effettuare gli screening. Con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Ad inaugurare i nuovi punti vaccinali al Drive Through di, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerrini Nuovo sistema adottato al parco del Trenno di, dove a partire da questa mattina al Drive Through sono state organizzate due linee di auto per l’inoculazione del vaccino. Altre sei sono invece impiegate per effettuare gli screening. Con L'articolo proviene da Inews.it.

