March4Justice – Australia | donne in piazza contro la violenza sessuale

(Di lunedì 15 marzo 2021): migliaia diinlasotto l’hashtag. A scatenare le manifestazione sono state le accuse di stupro di Brittany Higgins. I cartelloni sotto al Parlamento recitano “io le credo”. Per accogliere le denunce, ledel partito labourista, hanno creato una pagina Facebook in cui sono descritte le molestie sessuali subite.per Higgins In abiti neri, le circa 10.000 persone si sono riuniti nelle pizze di oltre 40 cittàne, a Camberra i manifestanti hanno raggiunto il Parlamento ed esposto i cartelloni con gli slogan. “Io le credo”, “è abbastanza”, “tempo di agire” e molti altri. Brittany Higgins, collaboratrice del partito ...

15/03/2021 - 07:45 Sono state decine di migliaia le persone che hanno partecipato in tutta l'alle manifestazioni a supporto del, per protestare contro gli abusi sessuali e le molestie nei confronti delle donne australiane. Tutto è nato dopo che il mese scorso Brittany ...Sono arrivate da tutto il Paese per protestare contro le molestie e l'ingiustizia di ...Le manifestazioni di #March4Justice si sono svolte in più di 40 città australiane, con una grande manifestazione a Canberra dove le partecipanti, in gran parte vestite di nero, si sono radunate fuori ...