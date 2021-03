Letta mette la cittadinanza digitale al centro della dialettica tra libertà e potere (Di lunedì 15 marzo 2021) In più passaggi del suo discorso di ieri, Enrico Letta ha citato il tema dell’innovazione e della “cittadinanza digitale”, non solo a proposito della straordinaria occasione d’investimento rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ma anche con riferimento al tema della nuova regolazione europea. In questo, vi è un passo in più rispetto a quanto, ad esempio, lo stesso Mario Draghi aveva detto in Parlamento nella dichiarazione di richiesta di fiducia al suo governo. In particolare, il neosegretario del Partito democratico ha posto un tema sul quale, verosimilmente, tutte le forze politiche presenti in Parlamento possono concordare: la sfida di come definiamo la cittadinanza digitale nella “dialettica tra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 marzo 2021) In più passaggi del suo discorso di ieri, Enricoha citato il tema dell’innovazione e”, non solo a propositostraordinaria occasione d’investimento rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ma anche con riferimento al temanuova regolazione europea. In questo, vi è un passo in più rispetto a quanto, ad esempio, lo stesso Mario Draghi aveva detto in Parlamento nella dichiarazione di richiesta di fiducia al suo governo. In particolare, il neosegretario del Partito democratico ha posto un tema sul quale, verosimilmente, tutte le forze politiche presenti in Parlamento possono concordare: la sfida di come definiamo lanella “tra ...

