La moviola del Corsport | il tocco di Bakayoko c’è | ma per Pasqua non è rigore

Il Corriere dello Sport, nella moviola sulla gara di ieri sera a San Siro tra il Napoli e il Milan, passa in rassegna tutti gli episodi giudicati discutibili. Le scintille arrivano nel finale, quando Pasqua non ritiene di intervenire su un tocco in area di Bakayoko ai danni di Theo Hernandez, richiamato al Var da Mazzoleni, conferma la sua decisione Il tocco di Bakayoko c'è, ma Pasqua non lo ritiene tale da sbilanciare così l'avversario.

