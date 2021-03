Ivrea, 12enne muore impiccata in bagno: ipotesi sfida su TikTok (Di lunedì 15 marzo 2021) Una ragazzina piemontese si è tolta la vita impiccandosi, si ipotizza che possa essere successo a causa di una sfida su TikTok Un’altra tragedia tra i giovanissimi è avvenuta ieri, domenica 14 marzo, in Piemonte. Infatti, dopo che una bambina di 10 anni si era impiccata nel bagno di casa lo scorso gennaio, una disgrazia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Una ragazzina piemontese si è tolta la vita impiccandosi, si ipotizza che possa essere successo a causa di unasuUn’altra tragedia tra i giovanissimi è avvenuta ieri, domenica 14 marzo, in Piemonte. Infatti, dopo che una bambina di 10 anni si eraneldi casa lo scorso gennaio, una disgrazia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Gio_Donatini : RT @Tg3web: Dopo la morte di una 12enne, la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Si indaga su… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Dopo la morte di una 12enne, la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Si indaga su… - BBilanShit : RT @Tg3web: Dopo la morte di una 12enne, la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Si indaga su… - Tg3web : Dopo la morte di una 12enne, la Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio.… - LaVoceRedazione : BORGOFRANCO D’IVREA. 12enne si suicida con la corda dell’accappatoio. Sfida su Tik Tok? via @@LaVoceRedazione -