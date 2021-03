Isola dei Famosi, noto youtuber napoletano tra i concorrenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un noto youtuber napoletano tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Si tratta di Awed, al secolo Simone Paciello, nato a Napoli il 12 luglio del 1996 e questa sera sbarcherà in Honduras insieme agli altri ‘naufraghi’. Il giovane nel 2016 ha esordito in tv con Social Face, il programma in onda su Sky Uno. Nello stesso anno, ha scritto anche il suo primo libro, Penso ma non lo penso. Nel frattempo, ha iniziato a girare video divertenti assieme ad Amedeo Preziosi e a Riccardo Dose. Il trio arriva così a firmare, nel 2017, un contratto con Newtopia, la casa discografica di Fedez e di J-Ax. Insieme, incidono alcuni brani come Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti. Awed ha anche recitato nel cinepanettone di Massimo Boldi, dal titolo “Natale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Untra idell’dei. Si tratta di Awed, al secolo Simone Paciello, nato a Napoli il 12 luglio del 1996 e questa sera sbarcherà in Honduras insieme agli altri ‘naufraghi’. Il giovane nel 2016 ha esordito in tv con Social Face, il programma in onda su Sky Uno. Nello stesso anno, ha scritto anche il suo primo libro, Penso ma non lo penso. Nel frattempo, ha iniziato a girare video divertenti assieme ad Amedeo Preziosi e a Riccardo Dose. Il trio arriva così a firmare, nel 2017, un contratto con Newtopia, la casa discografica di Fedez e di J-Ax. Insieme, incidono alcuni brani come Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti. Awed ha anche recitato nel cinepanettone di Massimo Boldi, dal titolo “Natale ...

