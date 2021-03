In stand by alla Camera tre proposte sullo ius soli, ma mancano i numeri (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Lo ius soli si riaffaccia nel dibattito politico. A rilanciare il tema della cittadinanza è stato il neo segretario del Pd, Enrico Letta nell'intervento all'Assemblea nazionale dem. Un rilancio che ha subito riaperto le polemiche, con la riproposizione delle medesime diverse posizioni che dividono le forze politiche. E intanto l'Eurostat rende noto che l'Italia è seconda nell'Ue per numero di cittadinanze concesse a stranieri Restano nettamente contrari Lega e FdI, meno tranchant la posizione di Forza Italia, al cui interno coesistono diverse sensibilità. Quanto al fronte opposto, Pd e Leu sono da tempo a favore di riconoscere il diritto di cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, ma anche all'interno dei dem permangono alcune differenti sfumature. Italia viva è a favore, ma finora ha sostenuto la non priorità del tema in questo momento. M5s ... Leggi su agi (Di lunedì 15 marzo 2021) AGI - Lo iussi riaffaccia nel dibattito politico. A rilanciare il tema della cittadinanza è stato il neo segretario del Pd, Enrico Letta nell'intervento all'Assemblea nazionale dem. Un rilancio che ha subito riaperto le polemiche, con la riproposizione delle medesime diverse posizioni che dividono le forze politiche. E intanto l'Eurostat rende noto che l'Italia è seconda nell'Ue per numero di cittadinanze concesse a stranieri Restano nettamente contrari Lega e FdI, meno tranchant la posizione di Forza Italia, al cui interno coesistono diverse sensibilità. Quanto al fronte opposto, Pd e Leu sono da tempo a favore di riconoscere il diritto di cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, ma anche all'interno dei dem permangono alcune differenti sfumature. Italia viva è a favore, ma finora ha sostenuto la non priorità del tema in questo momento. M5s ...

fisco24_info : In stand by alla Camera tre proposte sullo ius soli, ma mancano i numeri: AGI - Lo ius soli si riaffaccia nel dibat… - shinigami3891 : RT @AltheaMofficial: Bergamo Sex 2019 con una super sorpresa Baby Marilyn sempre nello stand della @VVProduction. Ci rivedremo più blasfemi… - deutschebankIT : RT @AHK_Italien: Anche quest'anno partecipiamo a @FieraDidactaITA (online)! Come parte dello stand della cooperazione italo-tedesca, contri… - VentiLucenti : -1 all'inizio di Fiera Didacta 2021! Se vuoi seguire il Webinar - 'Il Metodo Venti Lucenti: il Teatro e la Musica c… - Niak14 : RT @AltheaMofficial: Bergamo Sex 2019 con una super sorpresa Baby Marilyn sempre nello stand della @VVProduction. Ci rivedremo più blasfemi… -