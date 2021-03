IHEANACHO | QUEL SACRIFICIO CHE PAGA

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il Leicester ieri ha dato una lezione di calcio allo Sheffield United (5-0), ormai destinato ad abbandonare la massima categoria inglese dopo soli due anni di permanenza. Nulla hanno potuto i difensori de “The Blades” contro, artefice di una partita strepitosa, conclusa con la tripletta che gli ha permesso di portarsi a casa il pallone. Il nigeriano ha segnato il suo primo gol a cinque dalla fine del primo tempo, in pratica l’unica emozione dei primi 45’ minuti, ma è il secondo tempo, che per le Foxes e Kel, è stato come un giro al luna park. Altri 4 gol, di cui due dell’immarcabile attaccante nigeriano nel giro di 10 minuti.Kelechi Promise, o più semplicemente “Kel”, nasce il 3 ottobre 1996 a Obogwe, nella stato di Imo, Nigeria. Il suo rapporto con il calcio, comincia fin da bambino insieme ai sui 3 ...