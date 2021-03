Ictus cerebrale | come reagisce il cervello

(Di lunedì 15 marzo 2021) In risposta alla lesione, le cellule staminali neurali si raggruppano e migrano verso il sito della lesione. Il clustering è fondamentale: senza di esso, le cellule non viaggiano. Ma cosa lo causa? Per indagare, i ricercatori di Yale hanno creato un modello 3-D del funzionamento del. I risultati dello studio, condotto dal laboratorio di Anjelica Gonzalez, professore associato di ingegneria biomedica, mostrano per la prima volta che un enzima notometalloproteinasi-2 (MMP2), secreto dalle cellule endoteliali, innesca il processo di risposta alle lesioni delle cellule. I risultati, che potrebbero portare a progressi nel trattamento delle lesioni cerebrali, sono pubblicati nel FASEB Journal. Per questo studio, i ricercatori hanno esaminato le lesioni cerebrali causate da, sebbene le ...

Advertising

davydunz : RT @futuroprossimo: Il nuovo sitema @BrainQTech di stimolazione cerebrale basato sul machine learning accelera e migliora il recupero dall'… - futuroprossimo : Il nuovo sitema @BrainQTech di stimolazione cerebrale basato sul machine learning accelera e migliora il recupero d… - Eia071965 : @LaGazzettaWeb Non vedo ancora contemplati i soggetti fragili: ho 56 anni , cardiopatica e pregressso ictus cerebrale. Quando? - V28100620 : @_cieloitalia Noi cittadini vogliamo vedere i cadaveri dei giornalai vaccinati. ???????????? Noi tifiamo per: Infarti, Ic… - giraldiorazio : RT @CalaminiciM: Detta facile facile , qualcuno dopo il vaccino AstraZeneca ha avuto un ictus ( ischemia cerebrale o emorragia cerebrale )… -

Ultime Notizie dalla rete : Ictus cerebrale

Osservatorio Malattie Rare

Italia Odv (Associazione per la Lotta all') conferma il proprio impegno, sottolineando in particolare quanto sia importante, anche in questo periodo, rivolgersi ai servizi di emergenza ...... MICI (Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino), autismo, paralisiinfantile e sindromi rare; sono inoltre ospitati bambini con sordità, esiti da, catetere venoso centrale e ...Al via oggi alla “Settimana Mondiale del Cervello”, iniziativa annuale realizzata dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) che ha come obiettivo quello di far aumentare la ...Allarme generale! Sembra che tra i vaccinati accadano eventi nefasti proprio come succede, normalmente, a coloro che non sono vaccinati: attacchi di cuore, trombosi, incidenti stradali ecc. In Inghilt ...