Everhood - recensione

(Di lunedì 15 marzo 2021), di Foreign Gnomes, è un mix sperimentale, un rhythm game che sa un po' di gioco di ruolo. Lo si potrebbe definire un erede di Earthbound, il classico di Nintendo che ha dato vita a una tradizione di Jrpg bizzarri e fuori dagli schemi. Parliamo di veri e propri cult come Contact, LISA: The Painful, Off, Omori e Hylics. A questa famiglia si aggiungono Undertale e Yume Nikki, che rendono la definizione di Earthbound-like un po' più stretta che in passato. Infatti, dopo Undertale di Toby Fox e Yume Nikki di Kikiyama, checita apertamente, i piccoli sviluppatori hanno capito che si può osare in termini di gameplay, e insomma essere autoriali, anche in mancanza di grossi budget. Addirittura con motori come Rpg Maker (e simili). Ecco nascere quindi i sottogeneri del sottogenere, ibridi particolari che si discostano sempre più dal classico ...