Elisa al Colosseo: «Ora so cosa significa spezzare il silenzio» (Di lunedì 15 marzo 2021) C'è più di un silenzio che si spezza, dentro un Colosseo dal cielo rosa che si fa nero, a tarda sera, in una primavera che vediamo fiorire a metà da chiusi come siamo nell'ennesimo lock-down da Italia in zona rossa. Il silenzio della pandemia. Il silenzio di corpi inibiti, anestetizzati da questa assenza di musica e contatto che perdura. Il silenzio sui bambini vittime della guerra in Siria. Quando Elisa è al centro dell'arena, e canta con Save The Children, di cui è ambasciatrice, a dieci anni dall'inizio di un conflitto che solo nel 2020 ha ucciso e ferito 1454 minori, lasciandone più di due milioni senza scuola e oltre 6 a rischio fame.

