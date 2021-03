Due regali a Team New Zeland che si portano sul 5 a 3

Leggi su velaac

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ennesimo errore delItaliano che regala la settima regata a ETNZ e la sfortuna di cadere dai foil all'ottava regata, per oltre 8 minuti, permettono ai kiwi di vincere entrambe le regate. Prima dell'inizio della finale dell'America's Cup uno dei punti di forza di Luna Rossa era un equipaggio nettamente superiore nel match race e sulle partenze rispetto a quello neoese. Alla fine quarta giornata di regate a Auckland tre errori del trio Bruni-Sibello Spithilltre punti gratuiti ai kiwi (che fino ad oggi non ne hanno commessi) che ringraziano: da un 6-2 per ilPrada ci ritroviamo a essere sotto 3-5 a favore di ETNZ.Il grave errore di Luna Rossa alla settima regata, la prima della giornata odierna : sul finire del secondo lato di poppa, l'equipaggio italiano, che si trovava in vantaggio di oltre ...