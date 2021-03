Disfatta in casa Merkel, è l'ora dei veleni. La paura del "Semaforo" (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le sonore sconfitte alle elezioni in Renania-Palatinato e nel Baden Wuerttemberg nel partito di Angela Merkel è scattata l’ora dei veleni, delle paure e delle accuse incrociate. La portata del disastro nel primo degli appuntamenti elettorali che culmineranno nel voto federale di settembre è nelle parole del neo presidente della Cdu Armin Laschet: “Non è un dono di Dio che sia la Cdu a determinare il prossimo cancelliere”. Più passano i giorni e più l’ipotesi di un futuro governo post Merkel che tenga fuori il partito della Merkel appare meno peregrina: mancano solo sei mesi alle prossime elezioni federali e i cristiano-democratici non ne fanno mistero, il partito è in crisi e le colpe ricadono, in gran parte, proprio sulla cancelliera e su come il suo Governo ha guidato il Paese durante la pandemia. Una gestione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le sonore sconfitte alle elezioni in Renania-Palatinato e nel Baden Wuerttemberg nel partito di Angelaè scattata l’ora dei, delle paure e delle accuse incrociate. La portata del disastro nel primo degli appuntamenti elettorali che culmineranno nel voto federale di settembre è nelle parole del neo presidente della Cdu Armin Laschet: “Non è un dono di Dio che sia la Cdu a determinare il prossimo cancelliere”. Più passano i giorni e più l’ipotesi di un futuro governo postche tenga fuori il partito dellaappare meno peregrina: mancano solo sei mesi alle prossime elezioni federali e i cristiano-democratici non ne fanno mistero, il partito è in crisi e le colpe ricadono, in gran parte, proprio sulla cancelliera e su come il suo Governo ha guidato il Paese durante la pandemia. Una gestione ...

