Didattica a distanza, ci risiamo (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci risiamo. Di nuovo la Dad. Dopo aver ascoltato per mesi dall'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina che le scuole erano un luogo sicuro chiude tutto. Comprese le scuole. Per questo ecco le lezioni da remoto. Che non piacciono a nessuno. Ma devono essere svolte. Per salvare la faccia. Per provare a farlo. Anche se scontentano tutti. In molti casi, i dirigenti scolastici. Che però non di rado si mostrano inadeguati. Decidendo poco oppure troppo. Quasi sempre gli insegnanti. Che però non di rado fanno fatica a lavorare in maniera rigorosa. Perdendosi in questioni irrilevanti oppure tralasciando di soffermarsi su problematiche di rilievo. Scontentano anche ragazze e ragazzi. Che, quando continuano a lavorare, soffrono le modalità nonostante gli sforzi di molti insegnanti, impersonali. Scontentano anche le famiglie, naturalmente. A questo appuntamento collettivo con ...

