Covid, Speranza: "Fase dura ma la svolta è vicina" (Di lunedì 15 marzo 2021) Si incomincia a intravedere la luce in fondo al tunnel: per il Ministro della Salute Speranza "la Fase è dura ma la svolta è vicina" Il Ministro della Salute Roberto Speranza"Quando sale la pressione sugli ospedali, c'è poco da fare. Non si tratta di un giudizio politico, nessuno si diverte a chiudere. La campagna di vaccinazione è in corso. Non ci sono solo le misure restrittive. Ogni dose somministrata è un passo verso l'uscita dalla crisi: i vaccini sono tutti efficaci e sicuri non dimentichiamo mai che il vaccino è la vera arma per vincere. Difficile dire quale sarà l'ora X della svolta ma i risultati inizieranno a vedersi presto", così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dalle colonne del quotidiano "La Repubblica".

