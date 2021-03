**Covid: Renzi, 'governo corra e sblocchi ristori'** (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Un pensiero speciale a chi inizia questo periodo in Zona Rossa, soprattutto a quelle realtà economiche e commerciali che sono state chiuse. È fondamentale che il governo corra per sbloccare i ristori a chi è stato costretto a chiudere. Ed è fondamentale in questo ultimo miglio che anche chi è scoraggiato trovi la forza per non mollare. Finalmente si vede la luce alla fine del tunnel". Lo scrive Matteo Renzi sulla Enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Un pensiero speciale a chi inizia questo periodo in Zona Rossa, soprattutto a quelle realtà economiche e commerciali che sono state chiuse. È fondamentale che ilper sbloccare ia chi è stato costretto a chiudere. Ed è fondamentale in questo ultimo miglio che anche chi è scoraggiato trovi la forza per non mollare. Finalmente si vede la luce alla fine del tunnel". Lo scrive Matteosulla Enews.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'Ema non sta brillando, limiti e contraddizioni da Aifa'... - TV7Benevento : **Covid: Renzi, 'governo corra e sblocchi ristori'**... - DeoGiovanni : @EnricoLetta @immaginaweb Caro Ennrico Renzi aveva ragione a dirti stai sereno visto il soggetto,gli Italiani muoio… - Frances59546252 : Per sconfiggere il covid grazie al sen. Renzi è stato schierato il migliore in campo, così come si fa nelle emerge… - rotre54 : -