Covid Francia, a Parigi picco ricoveri in terapia intensiva (Di lunedì 15 marzo 2021) I ricoveri nelle reparti di terapia intensiva di Parigi hanno superato i livelli dello scorso novembre, quando si è registrata la seconda ondata del Covid. Allora si era arrivati al 1134 ricoveri, mentre oggi sono 1152, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie francesi. Per quanto riguarda i dati delle ultime 24 ore i contagi sono artificiosamente bassi, 6471, perché ieri era domenica, mentre si registrano 333 nuovi decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) Inelle reparti didihanno superato i livelli dello scorso novembre, quando si è registrata la seconda ondata del. Allora si era arrivati al 1134, mentre oggi sono 1152, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie francesi. Per quanto riguarda i dati delle ultime 24 ore i contagi sono artificiosamente bassi, 6471, perché ieri era domenica, mentre si registrano 333 nuovi decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

