Bene piano vaccinale. Fedriga, ora superare l’ultima montagna. (Di lunedì 15 marzo 2021) “Giusto procedere per fasce d’età”“Questa è l’ultima montagna che dobbiamo superare: mettiamocela tutta per non perdere all’ultima battaglia la guerra contro la pandemia”.Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga si è appellato alla popolazione del Friuli Venezia Giulia per affrontare la fase attuale caratterizzata da un’impennata nella diffusione del virus sul territorio regionale nel corso della conferenza stampa a Trieste con il suo vice Riccardo Riccardi in cui sono stati presentati i nuovi test salivari per la diagnosi del Covid-19.“Facciamo quest’ultimo sforzo – ha detto Fedriga – in vista dell’aumento delle forniture e della somministrazione dei vaccini e dell’arrivo della stagione mite; oggi serve la collaborazione di tutti i cittadini, da ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) “Giusto procedere per fasce d’età”“Questa èche dobbiamo: mettiamocela tutta per non perdere albattaglia la guerra contro la pandemia”.Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimilianosi è appellato alla popolazione del Friuli Venezia Giulia per affrontare la fase attuale caratterizzata da un’impennata nella diffusione del virus sul territorio regionale nel corso della conferenza stampa a Trieste con il suo vice Riccardo Riccardi in cui sono stati presentati i nuovi test salivari per la diagnosi del Covid-19.“Facciamo quest’ultimo sforzo – ha detto– in vista dell’aumento delle forniture e della somministrazione dei vaccini e dell’arrivo della stagione mite; oggi serve la collaborazione di tutti i cittadini, da ...

