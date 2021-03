Arisa | dopo le lacrime in diretta | «Nessuno è infallibile» per fortuna

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Quando Mara Venier le ha chiesto se fosse felice, Arisa non ha retto ed è scoppiata in un pianto liberatorio. «E così piansi. Brava, ce l’hai fatta» ha risposto Rosalba Pippa nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, cercando di non parlare del compagno Andrea Di Carlo, che i rumors avevano già designato come suo marito in un cerimonia fissata nel prossimo futuro. «Sono molto credente, mi affido al cielo: quello che vorrà per me sarà, io non decido niente. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so. Non so tanto scegliere. Preferisco che le cose arrivino e si compiano» ha continuato Arisa, evidentemente scossa nel ripensare alla sua relazione.