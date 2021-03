ALGORITMO COSA VOGLIONO I CITTADINI ? P3 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’ALGORITMO in politica: Protagonista della puntata il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani , alle prese ultimamente con alcune polemiche, come il ricorso alla raccolta dei rifiuti porta a porta voluta dall’opposizione , agli stessi tagli degli alberi avvenuti nelle ultime settimane in alcune zone della città, alla viabilità alla stessa prossima campagna elettorale prevista tra Ottobre e Novembre. Puntualmente arrivano le risposte del primo cittadino che come sempre ha fatto non solo si tira indietro davanti ad accuse e alle punture di spillo. Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’in politica: Protagonista della puntata il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani , alle prese ultimamente con alcune polemiche, come il ricorso alla raccolta dei rifiuti porta a porta voluta dall’opposizione , agli stessi tagli degli alberi avvenuti nelle ultime settimane in alcune zone della città, alla viabilità alla stessa prossima campagna elettorale prevista tra Ottobre e Novembre. Puntualmente arrivano le risposte del primo cittadino che come sempre ha fatto non solo si tira indietro davanti ad accuse e alle punture di spillo.

