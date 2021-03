Volley, Playoff Superlega 2021: Perugia riprende Milano, Leon devastante (Di domenica 14 marzo 2021) I quarti di finale dei Playoff Superlega 2021 hanno offerto gara-2 di Allianz Milano-Sir Safety Conad Perugia, terminata 1-3 (25-23, 23-25, 23-25, 20-25). I perugini sono riusciti nell’intento di allungare la serie, dopo l’inaspettata sconfitta all’esordio, confermandosi come un’assoluta corazzata del movimento pallavolistico italiano. I meneghini non hanno sfruttato il fattore campo, seppur relativo senza pubblico, fermandosi di fronte a limiti che gara-1 non aveva evidenziato. I singoli di Perugia hanno decretato le sorti dell’incontro, incidendo proprio nei momenti in cui sembrava che la passa scottasse e nessuno volesse mettere a segno il colpo risolutivo, uno tra tutti Leon. IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff Superlega ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) I quarti di finale deihanno offerto gara-2 di Allianz-Sir Safety Conad, terminata 1-3 (25-23, 23-25, 23-25, 20-25). I perugini sono riusciti nell’intento di allungare la serie, dopo l’inaspettata sconfitta all’esordio, confermandosi come un’assoluta corazzata del movimento pallavolistico italiano. I meneghini non hanno sfruttato il fattore campo, seppur relativo senza pubblico, fermandosi di fronte a limiti che gara-1 non aveva evidenziato. I singoli dihanno decretato le sorti dell’incontro, incidendo proprio nei momenti in cui sembrava che la passa scottasse e nessuno volesse mettere a segno il colpo risolutivo, uno tra tutti. IL PROGRAMMA COMPLETO DEI...

Advertising

y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: Playoff tabellone: la situazione dopo le quattro gare dei quarti disputate oggi ?????? #Superlega #volley #pallavolo #vol… - Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: Playoff tabellone: la situazione dopo le quattro gare dei quarti disputate oggi ?????? #Superlega #volley #pallavolo #vol… - sa9ra39sa9rasou : RT @pilloledivolley: Playoff quarti risultati: Trento espugna Piacenza e vola in semifinale, Perugia e Vibo Valentia forzano gara 3, la Lub… - n14coraggio : RT @pilloledivolley: Playoff quarti risultati: Trento espugna Piacenza e vola in semifinale, Perugia e Vibo Valentia forzano gara 3, la Lub… - syou12831475 : RT @pilloledivolley: Playoff quarti risultati: Trento espugna Piacenza e vola in semifinale, Perugia e Vibo Valentia forzano gara 3, la Lub… -