Rosalinda Cannavò e quella morte misteriosa Tam-tam impazzito | scoop pazzesco da Giletti | e in procura

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) Questa sera, domenica 14 marzo, una nuova puntata di Non è l'Arena, il programma di Massimosu La7. Al centro dell'attenzione il caso-Fabrizio Corona, costretto al ritorno in carcere e che in settimana ha fatto parlare di sé per il tentato suicidio e la follia con gli agenti di polizia. L'ex paparazzo è stato ricoverato in psichiatria. A parlare del caso in studio daecco Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa, Alessandro Sallusti e Gabriella Previtera, mamma di Corona. E ancora, focus sui cosiddetti "furbetti del vaccino", quelli che saltano la fila: le telecamere di Non è l'Arena mostreranno come da Nord a Sud migliaia di persone delle categorie più disparate hanno trovato il modo di saltare la fila, hanno insomma trovato una scorciatoia per accaparrarsi un vaccino che non gli spettava. Uno scandalo tutto italiano. Si parlerà ...