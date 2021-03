"Ringrazio Nicola, dal virus non si esce da soli" (Di domenica 14 marzo 2021) “E’ il peggiore anno della nostra storia repubblicana, siamo vicini alla liberazione, ma fino all’estate ci aspetterà un periodo durissimo. Dal virus non si esce da soli”. Così Enrico Letta nel discorso all’assemblea Pd che lo eleggerà segretario dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. Proprio al suo predecessore va il saluto di Letta. “Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante”, ha detto il segretario in pectore. “Ti Ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme”, ha aggiunto. “Siamo simili, non abbiamo bisogno di molte parole per capirci”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) “E’ il peggiore anno della nostra storia repubblicana, siamo vicini alla liberazione, ma fino all’estate ci aspetterà un periodo durissimo. Dalnon sida”. Così Enrico Letta nel discorso all’assemblea Pd che lo eleggerà segretario dopo le dimissioni diZingaretti. Proprio al suo predecessore va il saluto di Letta. “Voglio iniziare ringraziandoZingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante”, ha detto il segretario in pectore. “Tidi avermi cercato, lavoreremo insieme”, ha aggiunto. “Siamo simili, non abbiamo bisogno di molte parole per capirci”.

