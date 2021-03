Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario: “Abbiamo vinto quando siamo stati in coalizione. Dialogo con M5s guidato da Conte”. I temi: “Lotta ai paradisi fiscali in Ue, Ius soli, voto ai 16enni” (Di domenica 14 marzo 2021) Un “nuovo Pd”, che non sia più il “partito del potere e delle Ztl“, diviso da correnti “incomprensibili ai cittadini”, ma che apra “il più possibile” le sue porte ai territori, ai sindacati e alle imprese. Un partito che ponga in cima alla sua agenda le donne, il voto ai 16enni e lo ius soli, il Sud, l’ambiente. E che punti a vincere le elezioni del 2023 in coalizione, avviando un Dialogo con tutti – compreso il “Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte“, perché “quando siamo andati per conto nostro Abbiamo perso”. È questa la nuova era del Partito democratico secondo Enrico Letta, eletto nuovo segretario dopo le dimissioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Un “Pd”, che non sia più il “partito del potere e delle Ztl“, diviso da correnti “incomprensibili ai cittadini”, ma che apra “il più possibile” le sue porte ai territori, ai sindacati e alle imprese. Un partito che ponga in cima alla sua agenda le donne, ilaie lo ius, il Sud, l’ambiente. E che punti a vincere le elezioni del 2023 in, avviando uncon tutti – compreso il “Movimento 5 stelleda Giuseppe“, perché “andati per conto nostroperso”. È questa la nuova era del Partito democratico secondo, elettodopo le dimissioni di ...

