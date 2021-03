Non posso più far finta di niente: grazie Matteo! (Di domenica 14 marzo 2021) di Lorenzo Giannotti Oggi desidero utilizzare questo spazio che mi è concesso per ringraziare Matteo Salvini. Sì, lo so: non sono mai stato buono con lui, e non è mai riuscito a entrare nelle mie grazie. Ma la mia onestà intellettuale mi impone di tributargli il giusto encomio, quello che merita, insomma. Matteo ha passato un anno a spiegarci che il trio Conte-Arcuri-Speranza era tutto un fallimento, che gli italiani non possono più stare rinchiusi in casa, che hanno bisogno di lavorare, studiare, e un’altra cinquantina di attività che ci illustrava a mo’ di elenco puntato tutte le volte che appariva in tv. Che ci voleva discontinuità. Che si necessitava di un cambio di passo. E da quando c’è lui al governo – quello “dei migliori” – non posso non dire che le cose siano effettivamente cambiate, non posso far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) di Lorenzo Giannotti Oggi desidero utilizzare questo spazio che mi è concesso per ringraziare Matteo Salvini. Sì, lo so: non sono mai stato buono con lui, e non è mai riuscito a entrare nelle mie. Ma la mia onestà intellettuale mi impone di tributargli il giusto encomio, quello che merita, insomma. Matteo ha passato un anno a spiegarci che il trio Conte-Arcuri-Speranza era tutto un fallimento, che gli italiani nonno più stare rinchiusi in casa, che hanno bisogno di lavorare, studiare, e un’altra cinquantina di attività che ci illustrava a mo’ di elenco puntato tutte le volte che appariva in tv. Che ci voleva discontinuità. Che si necessitava di un cambio di passo. E da quando c’è lui al governo – quello “dei migliori” – nonnon dire che le cose siano effettivamente cambiate, nonfar ...

