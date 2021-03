Maldini: «Gattuso? E’ un allenatore in evoluzione continua» (Di domenica 14 marzo 2021) Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Milan-Napoli, il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini. «La nostra storia recente deve farci capire che il Milan ha tante facce ma soprattutto lo spirito che ha dimostrato nel 98% delle nostre partite. C’è sempre stato. A volte cambiando interpreti cambia anche la qualità». E’ la partita dell’inseguimento all’Inter o dell’eliminazione del Napoli dalla zona Champions? «Tutte e due. Con una vittoria si otterrebbero tutti e due i risultati, avremmo le quinte a 12 punti e sarebbe importante e non molleremmo nella rincorsa all’Inter». Il Milan può fare a meno di Ibra? «Zlatan partecipa ad allenamenti, riunioni, a momenti importanti anche fuori dal campo. La sua importanza è in quello che ha fatto in campo ma anche quello che ha costruito fuori». Chi è il principale artefice dell’afflato che c’è nel Milan? «C’è un po’ di tutto, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Ai microfoni di Sky, nel prepartita di Milan-Napoli, il direttore sportivo del Milan, Paolo. «La nostra storia recente deve farci capire che il Milan ha tante facce ma soprattutto lo spirito che ha dimostrato nel 98% delle nostre partite. C’è sempre stato. A volte cambiando interpreti cambia anche la qualità». E’ la partita dell’inseguimento all’Inter o dell’eliminazione del Napoli dalla zona Champions? «Tutte e due. Con una vittoria si otterrebbero tutti e due i risultati, avremmo le quinte a 12 punti e sarebbe importante e non molleremmo nella rincorsa all’Inter». Il Milan può fare a meno di Ibra? «Zlatan partecipa ad allenamenti, riunioni, a momenti importanti anche fuori dal campo. La sua importanza è in quello che ha fatto in campo ma anche quello che ha costruito fuori». Chi è il principale artefice dell’afflato che c’è nel Milan? «C’è un po’ di tutto, ...

