La confessione di Vlahovic che fa impazzire i fantallenatori

(Di domenica 14 marzo 2021) Dusanha vissuto una grande notte, festeggiando la tripletta, la vittoria della Fiorentina e anche per il Fantacalcio.è il primo giocatore classe 2000 nella storia della serie A ad andare in doppia cifra e segnare una tripletta, Kulusevski nella scorsa stagione è arrivato a dieci reti ma non ha mai portato il pallone a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Super, certo, ma gara preparata alla grande da Prandelli: "Sapevamo che il Benevento era ... Infine la confessione di sentirsi scarico: " Sono contento per i ragazzi, per la società e i tifosi,... La Fiorentina di Cesare Prandelli asfalta il Benevento di Filippo Inzaghi. Sono contento per la squadra, ma mi sento molto stanco La tripletta di Dusan Vlahovic e la rete di Valentin Eysseric fanno vo ... Le parole di Cesare Prandelli al termine di Benevento-Fiorentina. I Viola hanno conquistano i tre punti grazie ad una tripletta di Vlahovic ...