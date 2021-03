Il racconto della cantante

(Di domenica 14 marzo 2021) Orietta Berti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del marito, che è stato molto male a causa del Covid. Verissimo, Orietta Berti: “Mio marito è stato male per il Covid” su Notizie.it.

Advertising

UnipolSai_CRP : Secondo appuntamento con il ciclo #LezioniDiStoria “La presa del potere”: Andrea Carandini affronta il racconto del… - SkySportMotoGP : ??? Velocità supersoniche ?? Pieghe impossibili ?? Duelli incredibili ????? Gli eroi della MotoGP sono pronti a nuove s… - proietta : RT @tetrabondi: Che giornata quella passata insieme alla 7A, al capo del corpo dei @emergenzavvf nel distaccamento di Roma Ostiense. Un bre… - guastellae : RT @NotizieB: #Evocando un racconto di manzoniana memoria La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le b… - felia_allum : RT @francescafagnan: Chi è al vertice del cartello più potente della Campania? Una donna. Su @espressonline oggi il mio racconto con le mer… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto della

La Stampa

Secondo ildel ragazzo vittimarapina in otto si sarebbero avventati su di lui , picchiandolo, per poi strappargli la catenina d'oro che portava al collo e il portafogli che lui ha ...Il caro Gio Evan esce con il suo nuovo album Mareducato, il terzocarriera dell'artista pugliese, che viene subito dopo la sua prima esperienza a Sanremo, ... 'Introspezione', un breve...I PROGRAMMI. Si dipana su Raidue il racconto della giornata calcistica su Mamma Rai: s’inizia alle 18,15 con “90 minuto”, si prosegue alle 22,40 con “La Domenica Sportiva”; su Italia Uno occorre ...neo presidente della IX Commissione consiliare. Il titolare, Ludovico Scorla, è mestrino, ha 22 anni e da anni gestisce un bed and breakfast a Campalto. «Quando è arrivata l'Acqua Granda racconta il ...