Ignazio Boschetto | approda in TV | creatore di una sigla per una fiction della Rai

Leggi su dailynews24

(Di domenica 14 marzo 2021), membro del trio Il Volo, èto nel mondotelevisione. Il ragazzo ha infatti scritto ladi un’attesissima di unache verrà mandata in onda su Rai 1. MÀKARI – Da lunedì 15 marzo sarà mandato in onda il primo episodio di Màkari, unaambientata in Sicilia. Tra il cast L'articolo